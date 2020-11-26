Полного локдауна можно избежать: Тодуров рассказал, какие первоочередные карантинные меры нужно принять

Борис Тодуров ZIK.UA

Жесткий двухнедельный карантин выбьет из строя малый и средний бизнес

Если раздать всем людям защитные маски, если увеличить количество транспорта и усилить контроль за карантинными ограничениями, тотального закрытия страны можно избежать.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK во время включения заявил врач-кардиохирург Борис Тодуров.

Борис Тодуров отметил, что с экономической стороны жесткий двухнедельный карантин выбьет из строя малый и средний бизнес, много людей безвозвратно потеряют работу, это отразится и на финансировании медицины. Однако уменьшить заболеваемость коронавирусом полный локдаун смог бы.

Вместе с тем Тодуров отметил: если строго соблюдать карантинные ограничения, полного закрытия страны можно избежать.

"Лично мое мнение – мы могли бы обойтись без полного карантина. Для этого нужно бесплатно выдать всем одноразовые маски. Всем желающим, всем, кто ходит по улице, кто заходит в магазин, в общественные места. На это просто надо найти деньги. Также на дезинфекцию", - подчеркнул медик.

Кроме этого, по словам Бориса Тодурова, необходим тотальный контроль за соблюдением карантинных мер.

"Нужно очень строго все контролировать, вплоть до штрафов, здесь я могу согласиться, за неношение маски в общественных местах. Что касается транспорта, необходимо максимально уменьшить количество людей в одном вагоне. Транспорт не нужно ограничивать, наоборот, надо запустить все имеющиеся транспортные средства, чтобы как можно меньше людей ехало в одном вагоне. Дополнительно надо проводить дезинфекцию после каждого рейса", – сказал он.

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Тодуров добавил, что обеспечение медицинской системы, в том числе кислородом и медикаментами, также важный фактор. Отдельным вопросом для власти должен стать и вопрос медицинского персонала, который на сегодня в Украине является дефицитным.

"Необходимо хотя бы удержать на рабочих местах тех, кто работает сегодня. А удержать можно только высокими зарплатами. Но пока мы не видим этих 300% к зарплате. Надбавки ограничились 50% для медсестер и 70% для врачей", – прокомментировал Борис Тодуров.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в 2021 году заработная плата украинских медиков возрастет в 2,5 раза.

Добавим, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что полное и немедленное финансирование медицины и наведение порядка в области медицины, а не запуск чат-ботов, должны быть сегодня в приоритете власти