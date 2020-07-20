Полноценный запуск в Украине е-больничных планируют с 2021 года

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Старт запуска начнется в начале нового года

Полноценный запуск электронных больничных планируется с начала 2021. Об этом на брифинге 20 июля сказал заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер, передает "Укринформ".

"С начала 2021 года планируется полноценный запуск целевой модели по работе с электронными больничными. ... Тестирование еще не завершено, но мы уже видим, какие проблемные вопросы требуют доработки. Мнения большинства экспертов и врачей сводятся к тому, что необходимо, чтобы сейчас работала так называемая целевая модель с полной интеграцией в E-Health через те медицинские информационные системы, которые используют врачи. Мы планируем это сделать до конца года, много функционала разработано, но учитывая то, что медицинские информационные системы со своей стороны так же должны разработать этот функционал, заявляем: давайте планировать (внедрение электронных больничных — ред.) на начало года", - сказал Кучер.

Он отметил, что Минздрав вносит изменения в технические задания, на начальном этапе тестирования упрощенной модели информацию об электронных листках нетрудоспособности внесло 291 медучреждение, в частности 351 медицинский работник.

Кучер добавил, что оформление электронных листков нетрудоспособности через медицинские информационные системы будет предусматривать применение компонента медицинских заключений, можно будет отследить, действительно ли человек обращался за медпомощью, предотвратить коррупционные риски.

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Ранее заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер заявил, что Минздрав запустит электронные больничные в тестовом режиме до конца лета.