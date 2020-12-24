Политзаключенный Александр Шумков вернулся в Украину

Возвращение Александра Шумкова в Украину Facebook/Людмила Денисова

Мужчина находился в незаконном заключении в России с 2018 года

Украинский политзаключенный и военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Шумков вышел на волю и пересек границу с Россией. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Фейсбук.

Отмечается, что мужчина прибыл в автомобильный пункт пропуска "Бачевск", который расположен в Сумской области. Там его встретили родные, представитель Офиса уполномоченного, а также представители территориальных органов военного управления ВСУ.

По словам Денисовой, сегодня, 24 декабря, Александр отправится в Херсон в воинскую часть, где он проходил военную службу до задержания.

Омбудсмен добавила, что Шумков более трех лет находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области. Там почти весь срок заключения его содержали в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания.

Напомним, в декабре 2018 года в России военнослужащего ВСУ Александра Шумкова признали виновным в участии в экстремистской организации. Российское следствие называло его бывшим телохранителем лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша. В итоге Шумкова приговорили к 4 годам заключения в колонии общего режима.

В начале ноября этого года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинского политзаключенного Александра Шумкова пытают в колонии на территории России. Тогда она призвала уполномоченную по правам человека РФ прекратить пытки украинца.