Политтехнолог Владимир Петров посоветовал "Слуге народа" провести "Крымскую экспедицию"

Телеканал ZIK

В Крыму всегда были проблемы с водой

Политтехнолог Владимир Петров в эфире марафона "Вы на кого работаете?" на телеканале ZIK высказал идею, чтобы народные депутаты, в частности, и из партии "Слуга народа" провели "Крымскую экспедицию" для выяснения вопроса воды.

Комментируя заявление нового премьера Украины Дениса Шмыгаля о том, что Украина будет поставлять воду в аннексированный Крым для населения в случае необходимости, политтехнолог отметил, что в Крыму всегда были проблемы с водой: как до аннексии, так и после.

"Там всегда нечем было мыться. Воду подавали утром и вечером. Везде. В Крыму всегда были проблемы с водой. И до того, как Украина перекрыла каналы, и после. Но, если у самой Украины могут возникнуть проблемы с запасами воды, то, при всем уважении к жителям Крыма, если у Украины тоже будут проблемы с водой, то какую воду вы собираетесь подавать в Крым? Я лично не против того, чтобы мы подавали воду в Крым, мне не жалко. Я задаю вопросы для того, чтобы понять суть проблемы", – сказал эксперт.

Он также высказал идею, чтобы народные депутаты Украины создали специальную комиссию для выяснения этой проблемы.

"Я уверен, что комиссию депутатов можно отправить в Крым, а вероятно, что вас пропустят, для того, чтобы вы сделали экспертизу этой проблемы. Для этого понадобится 10 дней. "Крымская экспедиция", которая поедет, поговорит с гражданами , с различными учреждениями, местными политиками и поймет суть проблемы. Потому что мы здесь сидим как подорванные и не понимаем суть проблемы", – прокомментировал Владимир Петров.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время первого для нового Кабмина Часа вопросов к правительству заявил, что Украина не будет поставлять воду в Крым для промышленных предприятий. Но глава правительства подчеркнул, что Украина будет поставлять воду в аннексированный Крым для населения в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что к началу весны в основных водохранилищах аннексированного Крыма скопилось почти 100 млн кубометров воды, что едва не вдвое меньше, чем в этот же период 2019 года.