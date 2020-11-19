Политолог Решмедилова рассказала о "подводных камнях" системы оповещения о больных COVID - 19 через QR-код

Телеканал ZIK

Электронная система работает в Украине несовершенно

Идея введение в Украине QR-кодов для допуска людей в общественные учреждения достаточно хорошая, но практическая ее реализация может быть искривлена.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявила политолог, аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова.

Александра Решмедилова отметила, что украинцы сталкивались с системой QR-кодов когда в начале введения карантина многие заведения питания страны перешли на электронное меню, которое можно было просмотреть с помощью QR-кода, чтобы сделать невозможным тактильный контакт, также эта система сегодня работает и при использовании услуг банкоматов и на АЗС.

Вместе с тем Решмедилова отметила, что хоть немало услуг и документов в Украине перенесено в смартфон, работает эта система не слишком в совершенстве. Одним из примеров являются местные выборы.

"Эти местные выборы показали, что люди хотели проголосовать, показав документы через приложение "Дия", но не было чем сканировать. QR-коды сегодня используются на железной дороге, когда вы приходите и вас считывают. Но довольно часто проводник требует предоставить ему бумажный образец проездного билета. Есть много разных моментов", – сказала эксперт.

Поэтому, продолжила гостья ток-шоу, с одной стороны эта инновация имеет право на жизнь, но это не значит, что она должна убрать все остальное.

"Вот последний такой случай, когда QR-код использовали наши парламентарии, – президент записал свое обращение к Верховной Рады и попросил всех скачать его через QR-код. Это было новшество для сохранения бумаги. Но вопрос в следующем: идея хорошая но практическая ее реализация может быть искривлена. Как переходная трансформационная идея - хорошо. Но не как одно, что убирает другое", – акцентировала Александра Решмедилова.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал введение QR-кодов для допуска людей в общественные заведения.

По словам главы правительства, уже в ближайшее время в Украине в публичных местах появятся коды, только после сканирования которых можно будет попасть в ТРЦ или заведения питания.

Отмечается, что в случае заболевания какого-то человека после посещения заведения его окружению будут поступать оповещения. "Если потом человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним, будут приходить соответствующие оповещения. Сейчас такую систему в полной мере начала реализовывать Великобритания", – говорится в сообщении.