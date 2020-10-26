Политики, не имеющие никаких реальных успехов и носят жупел патриота поднимают "дело Медведчука" и это длится уже 30 лет, - сын Стуса

Генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус. Фото: museumshevchenko.org.ua

Генеральный директор Национального музея Шевченко, сын писателя Василия Стуса Дмитрий Стус заявил, что перед местными выборами на имени его отца спекулируют некоторые политические силы, которые не имеют реальных политических достижений. Об этом он заявил в интервью сайта 1 news.

Комментируя суд по делу о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани о Василия Стуса Дмитрий Стус отметил, что некоторые политики пытаются пропиариться в этом деле, на имени его отца.

"Как только приближаются выборы, сразу политики, не имеющие никаких реальных успехов, но очень хотят носить жупел "патриота" поднимают "дело Медведчука". Это продолжается уже много лет и происходит по типичному советскому сценарию. Назначают виновного и толпа поддерживает обвинения", - отметил Дмитрий Стус.

Также по его словам, перед местными выборами на имени его отца спекулируют некоторые политические силы и это происходит достаточно закономерно.

"Через несколько дней – выборы, перед которыми на имени отца спекулируют политические силы. Так что все ожидаемо и закономерно. По "летописи Самовидца" - пока гетманы воюют друг с другом, их побеждают чужаки. В самом деле-никто не приносил столько вреда как свои. Именно об этом говорилось в стихотворении Василия Стуса "по летописи Самовидца", - подчеркнул он.

"Ситуация тянется уже 40 лет, обросла бородой, хвостами, и, с моей точки зрения, очень дурно пахнет. Но перед каждыми выборами все это повторяется. Вместо того, чтобы говорить о перспективах, говорить о программы, чтобы вести политический диалог между разными частями нашего политикума и частями, соответственно, общества и между общественными силами, которые они представляют, политики, которые за прошлую каденцию ничего не достигли, начинают вытаскивать на свет дело Стуса и полемизировать, в том числе, с Медведчуком (нардепом Виктором Медведчуком, - ред.), не языком современного развития, а на языке того, что произошло в далекой советской эпохе, в 1980 году", - подытожил Дмитрий Стус.

Напомним, что Дарницкий суд Киева принял решение о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани о Василии Стусе из-за ложной информации о Викторе Медведчуке.