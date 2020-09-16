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Политическая агитация в учебных заведениях не допускается, - МОН

Фото из открытых источников

В МОН начала поступать информация о привлечении участников образовательного процесса к агитации

Министерство образования и науки обратилось с письмом к областным государственным администрациям, учебным заведениям профессионального (профессионального) и высшего образования по поводу недопущения политической и избирательной агитации в учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба МОН

"Одним из принципов образования в Украине является ее независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций. Прошу принять во внимание информацию о недопущении неправомерного использования помещений учебных заведений для ведения политической агитации", – говорится в письме за подписью в. и. о. министра Сергея Шкарлета.

Как отмечается, статья 31 Закона Украины "Об образовании" предусматривает, что политические партии (объединения) не имеют права вмешиваться в образовательную деятельность учебных заведений.

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В частности, в учебных заведениях запрещается хранение, размещение, распространение рекламы, плакатов, подарков, стендов, открыток, аудио- или видеоматериалов, других материальных или нематериальных объектов (кроме учебников), которые содержат:

  • наименование или символику политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий (объединений);
  • изображения, фамилии, имена и отчества лиц, являющихся членами (участниками) или учредителями политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий (объединений);
  • изображения, фамилии, имена и отчества выборных лиц и лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Напомним, недавно Министерство образования и науки совместно с Министерством здравоохранения разработали Сборник нормативных документов по работе учреждений образования на период карантина в связи с распространением коронавируса. 

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