Полиция возьмет на учет украинских пользователей "ВКонтакте", – СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о необходимости ответственности украинцев

Мобильное приложение "ВКонтакте" Фото из открытых источников

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинских пользователей российской социальной сети "ВКонтакте" возьмут на учет в полиции. Об этом чиновник сообщил во время онлайн-конференции, которую транслировала пресс-служба СНБО в Фейсбук.

По словам Данилова, речь идет о тех украинцах, которые распространяют во "ВКонтакте" российский контент. "Это должна быть так же их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут состоять на учете. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь проблемы с нашей полицией, с нашими силовыми структурами", – сказал секретарь СНБО.

В то же время чиновник напомнил, что в соответствии с украинским законодательством о санкциях, указанная соцсеть не имеет права работать на территории Украины, но ее разработчики быстро обходят блокировку. "Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси... Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен", – высказался Данилов.

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Напомним, недавно в СНБО заявили, что активизация российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может составить угрозу национальной безопасности страны. Тогда отмечалось, что специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами для мер по блокировке "ВКонтакте".