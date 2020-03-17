Полиция просит граждан использовать только официальные сообщения органов власти

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Украинцев просят критически относиться к таким слухам и сообщать в Департамент киберполиции об их распространении

В полиции просят граждан Украины использовать лишь официальные сообщения органов власти в связи с введением в стране режима карантина для борьбы с особо опасной коронавирусною инфекцией.

Соответствующее обращение опубликовано на на сайте Национальной полиции Украины.

В частности, в полиции сообщают, что в настоящее время информационно-аналитические подразделения департамента Киберполиции фиксируют резкое увеличение случаев распространения различных слухов и ложной информации в связи с введением в стране режима карантина для борьбы с особо опасной коронавирусною инфекцией.

НПУ

Там также отмечают, что те, кто распространяет фейки в таких условиях, имеют целью распространение паники и дестабилизации ситуации.

"Фейки, слухи и откровенная ложь имеют разнообразный характер: начиная от фейка о распыления ночью дезинфицирующих средств с вертолетов над спальными районами крупных городов и заканчивая запретом прогулок с детьми по улицам Киева под угрозой административной и уголовной ответственности", – сообщают в полиции.

Украинцев просят критически относиться к таким слухам и сообщать Департамент киберполиции об их распространении по электронному адресу:

[email protected] и по телефону - 0442900110

для установления источников их распространения и привлечения к ответственности лиц, которые распространяют заведомо ложную информацию.

"По вопросам, касающимся порядка организации карантинных мероприятий и ответственности за их нарушение, официальная информация будет распространяться исключительно по официальным каналам через Интернет-порталы Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел", – добавили в Национальной полиции Украины.

Как известно, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

Напомним, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

С 18 марта 2020 года до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).