Полиция оштрафовала трех священников за нарушения карантина в Вербное воскресенье, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков kmu.gov.ua

Сейчас правоохранители изучают еще 12 случаев нарушений карантина священниками

Правоохранители оштрафовали троих священников, которые накануне устроили массовое освящение вербы и провели службу несмотря на карантинные ограничения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!

Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но... имейте же совесть!", - написал министр.

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Напомним, накануне в Ровно в Свято-Вознесенском соборе устроили массовое освящение вербы и провели службу несмотря на карантинные ограничения, которыми предусмотрено, что в храмах должна быть не более 10 человек.