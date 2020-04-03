Полиция нашла и оштрафовала каждого, кто сбежал из обсервации в отеле "Казацкий", - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко МВД Украины

Им выписали штраф на 17 тыс. грн

Полиция нашла и оштрафовала каждого, кто бежал из обсервации в отеле "Казацкий". Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Каждый, кто бежал из-под обсервации с отеля "Казацкий" нашли, каждому вручен протокол о нарушении правил карантина и будет штраф 17 тыс. грн. Они дальше должны оставаться у себя дома", - сказал он.

В случае повторного нарушения штраф будет уже 34 тыс. грн. Полиция следит за теми, кто находится на обсервации, с помощью социальных сетей.

Геращенко заверил, что будет сообщать о всех фактах реагирования на такие нарушения.

"Те, кто прилетел из-за границы могут быть носителями вируса, а могут и не быть. 14 дней посидеть дома – это небольшая плата, чтобы сохранить здоровье и жизнь других людей", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что несколько человек, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали.