Полиция будет принудительно отправлять зараженных COVID-19 в больницы, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков Сергей Долженко/ТАСС

Несмотря на то, что правоохранители имеют средства защиты, они находятся в зоне риска

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники полиции могут принудительно отправлять зараженных коронавирусом людей в больницы. Об этом глава МВД сообщил в интервью "Бабель".

По словам министра, не все граждане сознательно относятся к ситуации с распространением COVID-19, а потому могут подвергать опасности других.

"Полиция получила такие полномочия по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это репрессивная мера, но если человек болен и является носителем вируса, то он потенциально может сеять вокруг себя смерть. У нас было несколько случаев, когда люди, получив соответствующий диагноз, просто сбегали из больницы - вот вам уровень сознания, с которым нам приходится иметь дело", - отметил Аваков.

Кроме этого, глава МВД добавил, что из аэропорта правоохранители самостоятельно доставляют таких пациентов в больницы. Однако из других мест пациентов может доставлять "скорая", которую вызывают работники полиции.

"У полицейских есть все средства защиты, но проблема в том, что они быстро заканчиваются. И полицейские все равно в зоне риска, возьмите того же Крищенко. Он не ездил в Куршавель...Он и члены его семьи несколько месяцев не были за границей. Мы предполагаем, что он заразился после прибытия в Киев поезда из Латвии", - подчеркнул Арсен Аваков.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины разрешил учреждениям здравоохранения осуществлять обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы COVID-19 и госпитализировать таких лиц без их согласия.