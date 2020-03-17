Полиция будет контролировать общественный транспорт в рамках мер против коронавируса, - Геращенко

МВД Украины

Геращенко просит украинцев пользоваться общественным транспортом только при необходимости

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция будет контролировать общественный транспорт в рамках мероприятий против распространения коронавируса. Соответствующее заявление было сделано в эфире телеканала “112 Украина”.

"Полиция, у нас есть для этого все рычаги. Кроме того, мы предупреждаем официально и неофициально всех владельцев пассажирских перевозок, что они будут обязаны делать все по закону", - сказал он.

Также Геращенко выразил надежду на то, что граждане будут самоизолироваться, если заметят симптомы вируса и будут пользоваться общественным транспортом только при необходимости.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении призвал ввести ограничения в городских перевозках, введя режим до 10 человек в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах и вагонах трамваев.