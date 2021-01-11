Полезные советы родителям: Как настроить детей на дистанционное обучение

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Первый и самый главный совет - сохранять спокойствие и не паниковать

Психолог Юлия Святенко рассказала, как правильно организовать учебный процесс дома во время январского локдауна, чтобы уроки проходили с пользой. Об этом она говорила в эфире "Утро с Украиной".

По ее словам, первое и самое главное - это спокойствие! Не нужно паниковать, ведь настроение взрослого и его отношение к процессу отражается на ребенке.

"Очень важно, чтобы родители настраивали психологически детей на обучение. Дети, особенно в младшем школьном возрасте, воспринимают обучение через призму восприятия родителей, если родители относятся к учебе - "О боже, это ужас!"- снова будут эмоциональные нагрузки. Важно родителям выдохнуть и спокойно к этому относиться, тогда и дети это будут воспринимать в игровом формате", - пояснила эксперт.

Во-вторых - для более продуктивного сотрудничества можно организовать систему мотивации, которая будет дополнительным стимулом учиться. Полезно будет даже придумать различные бонусы с финальным, главным призом.

В-третьих, рабочий график. Он особенно актуален для детей старшего школьного возраста.

"Для подростков важно уметь организовывать свой рабочий день, иметь распорядок дня и уметь организовать свой тайм-менеджмент", - отметила Святенко.

Четвертая рекомендация - правильно организовать рабочее пространство.

"Важно чтобы на рабочем месте ребенка не было ничего лишнего, на что ребенок может переключаться. Хорошо, если это будет отдельная комната, где ребенок может сидеть за столом, а не лежать на кровати вместе с ноутбуком. Но если комнаты нет, то стоит позаботиться, чтобы ребенок учился сидя, потому что в лежачем, расслабленном положении сконцентрироваться на учебе невозможно", - добавила психолог.

Напоследок, эксперт порекомендовала "высмеять из головы все лишнее". Можно посмотреть вместе какой-нибудь забавный ролик или коротенький мультик, который поможет посмеяться от души. 5 минут такой психотерапии в день - и все напряжение дистанционного обучения как рукой снимет!

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Напомним, ранее Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам продлить каникулы на время усиленного карантина, который действует в стране с 8 по 24 января. Руководителям местных департаментов образования направляли соответствующие письма.

К слову, школьники в 2020 году уже были вынуждены перейти на дистанционное обучение, вследствие чего большинство родителей стали тратить больше времени на подготовку уроков с детьми. В частности, на подготовку своего ребенка к обучению родители ежедневно тратили в среднем 3 часа 37 минут.