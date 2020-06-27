Покушение на умышленное убийство: Статью по нападению на члена партии Шария в Харькове переквалифицировали

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По словам Анатолия Шария, это было очевидно с первого дня

Полиция переквалифицировала статью в деле о нападении на члена партии Шария Никиту Роженко в Харькове. Об этом заявил лидер партии Анатолий Шарий, сообщает "112 Украина".

"Ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Законченное покушение на умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", – отметил он.

Шарий добавил, что "это было очевидно с первого дня".

Напомним, на члена партии Шария Никиту Роженко напали два дня назад в Харькове. По словам Анатолия Шария, Роженко ночью избили битами, после чего тот попал в реанимацию.

Шарий также добавил, что "за два часа до попытки убийства парень написал очередное заявление на угрозы жизни со стороны начштаба "Нацкорпуса" Жорина и главы "Нацкорпуса" Харькова Немичева".