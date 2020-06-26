Показатель выживаемости больше: Украина обошла западные страны в показателе по борьбе с коронавирусом

В Славянске зафиксировали вспышку коронавируса Фото с открытых источников

В Германии, США и Испании показатель смертности выше

Министерство здравоохранения владеет статистикой смертности от коронавірусної инфекции Covid-19, в целом показатель летальности по стране составляет 2,6%. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина" заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"У нас есть все данные в разрезе каждого региона, в разрезе практически каждой больнице. У нас анализируются все без исключения смертельные случаи. В целом показатель летальности у нас составляет 2,6% по стране. Если мы говорим о регионах, где наибольшее количество людей умерло от коронавируса, то это Черновицкая и Львовская области, а также Киев", - рассказал он.

Как передает PavlovskyNews, в Германии летальность составляет 4%, в США - 5%, в Испании - 9%.

"Все благодаря работе наших медработников", - заявил Степанов.

При этом он опасается, что если каждый день отправлять на госпитализацию по 200 человек, то скоро в больницах не хватит койко-мест. В Закарпатской области их запас уже меньше 50%.

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Напомним, по состоянию на утро 26 июня в Украине лабораторно подтверждено 41 117 случаев коронавирус COVID-19, из которых 18 299 пациентов выздоровел, а умерло 1086 человек.