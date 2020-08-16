Показали совершенно новый " горбатый Запорожец"

Малолитражка превратилась в кроссовер

В Сети показали изображение нового ЗАЗ-965, который является реинкарнацией знаменитого "горбатого" Запорожца. Об этом сообщает "Caracom".

Интересно, что бюджетный хэтчбек превратился в компактный кроссовер. Кузов автомобиля получил узнаваемый силуэт и внешность в ретро стиле, которая дополнена обилием элементов из темного некрашеного пластика. Образ дополняют круглые фары, задние фонари в классическом стиле и большие колеса.

Дизайнер подготовил два варианта дизайна. Один из них больше соответствует ретро-стилю, другой выглядит более спортивным.

Новый Запорожец решили превратить в кроссовер. Дизайнер использовал характерные черты ЗАЗ-965. По замыслу автора проекта, двигатель в новом кроссовере ЗАЗ должен размещаться спереди поперечно с передним приводом вместо оригинальной заднемоторной компоновки с воздушным охлаждением.

Как сообщается, о планах ЗАЗ возродить "горбатый" Запорожец ничего неизвестно, поэтому в ближайшее время на дорогах, скорее всего, ничего подобного не появится.

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Ранее сообщалось, что на Запорожском автомобилестроительном заводе 11 августа прошла демонстрация автобусов большой вместимости.