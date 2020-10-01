Пока в школах Днепра закрывают на карантин целые классы, студенты продолжают распространять вирус, - Андрей Бабский

Андрей Бабский Фото из открытых источников

По состоянию на 1 октября в Днепре подтверждено почти 4 093 случая коронавируса, из которых 2079 пациентов выздоровели. Сейчас почти с 2 000 заболевших 1 652 находятся на амбулаторном лечении с легкой формой недуга, 308 – в больницах города со средней или тяжелой форме (210 – в больнице № 21 и 100 – в больнице № 16). На аппаратах искусственной вентиляции легких всего семь человек. В то же время в детской больнице находятся шесть пациентов, из них один – на ИВЛ.

Об этом во время брифинга 1 октября сообщил заместитель городского головы, директор департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета Андрей Бабский.

"В Днепре летальность от COVID-19 составляет 1,5 %. Это один из самых низких показателей в Украине: он в 3-4 раза меньше, чем в некоторых городах нашей области. Среди причин: Днепр один из первых в стране начал готовиться к борьбе с болезнью – по инициативе городского головы было выделено 98 млн грн в резервный фонд, закуплено все необходимое для спасения жизни людей. Вторая причина-высокая профессиональность наших работников", - отметил Андрей Бабский.

Кроме этого директор департамента охраны здоровья населения Днепровской горсовета рассказал о карантине в учебных заведениях города: "Если мы говорим о школе, то в случае выявления заболевания у учителей или учеников закрываются целые классы. К сожалению, этого не видно в высших учебных заведениях города. Студенты – это социально активная группа, они много перемещаются по общежитиям, на обучение, посещают спортивные и развлекательные заведения. Это создает большую опасность распространения коронавируса. Даже парламент ушел на карантин из-за выявленных случаев заболевания, а студенты продолжают учиться в закрытых аудиториях по 100 и более слушателей".

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Напомним, в Украине второй день подряд фиксируется антирекорд по коронавирусу. Так, за минувшие сутки в стране зафиксировано 4069 новых случаев заражения, 2083 пациента выздоровели, а 64 человека умерли. В целом, с начала пандемии, в Украине лабораторно подтверждено 213 028 случаев инфицирования.