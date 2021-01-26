Пока нет данных об уменьшении заболеваемости коронавирусом после прививки, - ВОЗ

В ВОЗ не рекомендуют путешествующим прививаться от COVID-19 Фото из открытых источников

Специалисты не советуют делать прививки путешественникам

Всемирная организация здравоохранения не обладает данными, что вакцинация позволяет уменьшить риск передачи коронавируса. Об этом сообщили в Cтратегической консультативной группе экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE), передает France24.

"Из-за этого и отсутствия доказательств того, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции, SAGE пока не рекомендует вакцинацию COVID-19 для путешествующих", - говорится в сообщении.

Как отмечается, причиной такого недоверия экспертов к вакцине является отсутствие информации о безопасности. Поэтому специалисты также не советуют делать прививки беременным и женщинам, которые кормят грудью.

При этом в SAGE добавили, что путешественников, которые все-таки попадают в группу риска, стоит вакцинировать в первую очередь.

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Напомним, недавно Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Вместе с тем в ВОЗ отметили, что в отдельных случаях у людей могут потребовать сделать прививку.