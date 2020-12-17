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В горсовете Харькова подтвердили смерть Кернеса, его похоронят в начале следующей недели

Игорь Терехов Харьковский городской совет

Городской глава Харькова Геннадий Кернес умер в результате коронавирусной болезни COVID-19

Похороны городского главы Харькова Геннадия Кернеса, который умер в результате коронавируса, ориентировочно состоятся либо в понедельник, либо во вторник. Все зависит от того, как немецкие власти все оформят.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил первый заместитель городского главы Харькова Игорь Терехов.

Первый заместитель мэра Харькова рассказал, что сегодня в 14:00 он будет проводить большое совещание по организации похорон городского главы Харькова Геннадия Кернеса.

"Могу вам сказать, что похороны ориентировочно состоятся либо в понедельник, либо во вторник. Все зависит от того, как немецкие власти все оформят", – сказал Игорь Терехов.

Он добавил, что смерть Кернеса – большая потеря для Харькова и огромное горе для него лично.

"Это человек действительно с большой буквы, который возвеличил Харьков", - добавил Игорь Терехов.

Как сообщали, городской глава Харькова Геннадий Кернес умер в результате коронавирусной болезни COVID-19. Это произошло сегодня ночью, 17 декабря. 

Напомним, в середине сентября Харьковский городской совет официально подтвердил, что мэр Харькова Геннадий Кернес заразился COVID-19.

В начале октября в Харьковском городском совете сделали официальное заявление, где говорилось о том, что Геннадий Кернес получает лечение в берлинской клинике "Шарите", его жизни ничего не угрожает. Также в заявлении отсутствие каких-либо обращений Кернеса было объяснено тем, что в больнице запрещают использовать любые гаджеты пациентам и посетителям. 

Несколько дней назад, 11 декабря, стало известно, что у него отказали почки. Тогда директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко заявил, что Кернес может выполнять функции городского главы.

 

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