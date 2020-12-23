Похороны Кернеса: Харьковчане с цветами ожидают возле кладбища прибытия траурной процессии

Прощание с Геннадием Кернесом Скриншот из видео

Церемонию прощания пришлось продлить из-за большого количества пришедших отдать городскому главе последнюю дань уважения

В Харькове, где сегодня состоятся похороны городского главы Геннадия Кернеса, толпы горожан с цветами в руках ожидают прибытия траурной процессии к кладбищу №2, где найдет вечный покой мэр города.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения из Харькова сообщила корреспондент Валерия Бабич.

Корреспондент сообщила, что сегодня пришлось продлить церемонию прощания с Геннадием Кернесом, чтобы все, кто хотел отдать последнюю дань уважения городскому главе, успели это сделать. Сегодня в Харьков на церемонию прощания прибыли городские главы Киева, Днепра и Одессы, пришли депутаты городского совета Харькова.

Валерия Бабич добавила, что многие горожане пришли проститься с Геннадием Кернесом не только к зданию театра, но и к кладбищу. Люди с цветами в руках ожидают возле кладбища, куда в ближайшее время прибудет траурная процессия.

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Напомним, 17 декабря стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в результате коронавирусной болезни COVID-19.

В городе из-за смерти главы города сразу объявили траур, который длился три дня.

Также сообщали, что из-за смерти Кернеса управление городом перейдет к секретарю горсовета Игорю Терехову.