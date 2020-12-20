Похолодание и снег: Синоптики дали прогноз на начало недели

Завтра в Украине будет держаться преимущественно сухая погода

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В Украине завтра, 21 декабря, будет преимущественно туча и сухо, однако в следующие несколько дней ожидается похолодание, дожди и снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

Отмечается, что в понедельник прогнозируется влажная погода, однако без серьезных осадков. Только на юго-востоке, в Приазовье, будет выпадать мокрый снег и возможна гололедица.

Температура воздуха в течение дня составит от -1 до + 2 градусов тепла, но на востоке и в Запорожье синоптики предусматривают до 3 градусов мороза.

В столице понедельник будет без существенных осадков, а температура воздуха днем будет находиться на отметке от 0 до +2 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды на 21 декабря 2020 года Укргідрометцентр

А вот в следующие несколько дней ожидается смена погоды. В частности, 23-25 декабря западные и северо-западные атмосферные фронты "вытолкают" восточный антициклон, что приведет к осадкам в виде снега и дождя.

Уже со вторника синоптики прогнозируют похолодание. Так, в восточных областях ночью столбики термометров упадут до 10-12 градусов мороза. Однако в конце недели снова потеплеет, поэтому будет дождить. По словам метеорологов, такая переменчивая погода может затруднять движение на дорогах.

Напомним, недавно из-за мокрого снега и порывов ветра 234 населенных пункта в трех областях остались без электроснабжения. Тогда больше всего пострадали жители Черниговской области.