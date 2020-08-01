Пограничники получили новые винтовки вместо советских АК

Новые винтовки должны полностью вытеснить АК с вооружения украинских пограничников

Пограничный отряд оперативного реагирования "Дозор" получил на вооружение новые штурмовые винтовки UAR-15 вместо советских автоматов Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба Государственная пограничная служба Украины.

Согласно сообщению, штурмовые винтовки UAR-15 имеют патрон 5,56×45 мм, что является наиболее распространенным калибром оружия в странах Северо-Атлантического Альянса (НАТО).

"Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова. Винтовка имеет модульное компоновку, верхняя часть ствольной коробки и цевье имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров", - рассказали в ГПСУ.

Как отмечается, что винтовку UAR-15 изготавливают в Украине из отечественных и американских комплектующих. Ствол и ударно-спусковой механизм производит компания Daniel Defense в США.

Напомним, в начале июля следователи Государственного бюро расследований изъяли приборы, которые необходимы для работы системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

3 июля следователи ГБР вернули ранее изъятые приборы и заявили о служебном расследовании, отстранив причастных от занимаемых должностей.