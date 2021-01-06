Погода на сегодня: В Украине ожидаются переменная облачность и кратковременные осадки

В столице в этот день осадков не ожидается

Фото из открытых источников

В среду, 6 января, в Украине прогнозируется переменная облачность, в Закарпатской области ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе Украины и в центральных областях температура воздуха составит днем от +4 до +7 градусов, а ночью - от -2 до +3 градусов. В северных и восточных областях температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов днем и от -1 до -4 градусов ночью. В южных областях днем температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 градусов, а ночью - от 0 до +4 градусов.

Погода на 6 января Фото из открытых источников

В столице в этот день осадков не ожидается. Температура воздуха составит днем от +4 до +6 градусов, а ночью - от 0 до +2 градусов.

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Ранее сообщалось, что в Украине на Рождество, 7 января, резко ухудшится погода — осадки ожидают во всех областях.