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Погода на сегодня: На юге Украины прогнозируются дожди с мокрым снегом

Фото из открытых источников

В Киеве в этот день осадков не предвидится

В среду, 9 декабря, в Украине ожидается переменная облачность с мокрым снегом на юге. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в Одесской, Херсонской областях и в Крыму ожидается мокрый снег с дождем. На юге Украины температура воздуха сегодня будет колебаться от 0...5 градусов тепла днем до -1...-5 ночью. На севере, востоке и западе осадков не предвидится. В северной части Украины температура воздуха будет 0...-2 днем и -7...-9 ночью. На Востоке предполагается переменная облачность. Температура воздуха составит 0...-2 днем, -6...-9 градусов ночью. В западных областях температура составит -1...2 градусов днем, а ночью - от -1 до -5.

В Киеве в этот день осадков не предвидится. Температура воздуха в столице составит -2...-4 днем и -6...-8 ночью.

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Напомним, ранее сообщалось, что до конца недели в Украине будут наблюдаться дожди со снегом, местами температура упадет до -11 градусов.

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