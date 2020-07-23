У погибшего на Донбассе военного медика вырезали кости и органы, – штаб ООС

Военный медик Фото из открытых источников

В связи с этим невозможно установить, из какого оружия убили военных

Тела убитых на Донбассе военного медика и морского пехотинца имели необратимые трупные изменения. Подробности о погибших, которых украинская сторона не могла эвакуировать с поля боя, рассказали в командовании Операции Объединенных сил, сообщает BBC News Украина.

Как отмечается, на момент передачи тел украинской стороны погибшие были без военной формы. А их состояние может свидетельствовать о том, что тела не хранили в морге.

Погибшие медик Николай Ильин и разведчик Ярослав Журавель ВВС Украина

Кроме этого, тело военного медика Николая Илина было изуродовано.

"Непонятным и вопиющим является факт относительно вскрытия тела погибшего военного медика", - отметили в ООС.

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В связи с этим судмедэкспертиза не смогла установить, из какого оружия был убит медик. Причиной этого стало то, что пораженные органы и кости, а также убившие его элементы, были изъяты представителями незаконных вооруженных формирований в морге Горловки на временно неподконтрольной территории Донецкой области.

Напомним, 13 июля на Донбассе вблизи населенного пункта Зайцево погиб украинский боец, который подорвался на взрывном устройстве. После чего НВФ дали подтверждение "режима тишины" с 14:00 до 18:00, чтобы украинская сторона могла забрать погибшего командира взвода.

Однако, несмотря на договоренность, противник открыл шквальный огонь, в результате чего погиб военный медик.

Тело погибшего смогли передали украинской стороне через четыре дня после происшествия, 17 июля.

После проведения экспертизы в штабе операции Объединенных сил заявили, что погибший – гражданин Эстонии медик-сержант Николай Илин.