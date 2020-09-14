Подземный протест: Волынец заявляет об усилении давления на шахтеров

В Кривом Роге шахтеры протестуют из-за низких зарплат Фото из открытых источников

В частности там выставили дополнительные блокпосты возле шахтных стволов, чтобы ограничить коммуникацию шахтеров

Глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявляет об усилении давления на шахтеров, бастующих под землей на четырех шахтах Криворожского железорудного комбината. Об этом Волынец сообщил в своем Facebook.

"Администрация КЖРК усилила давление на горняков, которые находятся в подземных условиях. Выставили дополнительные блокпосты возле шахтных стволов, чтобы ограничить коммуникацию шахтеров", - отметил Волынец.

Кроме того, по его словам, прослеживаются попытки вмешательства органов власти в работу профсоюзов, что запрещается конвенцией 87 Международной организации труда.

"Вчера в шахту спустились нардепы Елена Криворучко, Юрий Корявченков с помощником, который ранее рассказывал, что является предпринимателем. Они в нарушение международных норм и стандартов, действующих законов и здравого смысла пытались снова запустить шахтеров с их требованиями и проблемами по большому кругу", - отметил Волынец.

Он считает, что такими действиями преследовалось желание захватить профсоюзы из-за смены их руководящих органов. А также была попытка выйти на внесение изменений в коллективный договор, в котором якобы урегулируют тарифные ставки и оклады.

"Вчерашними своими действиями, сегодняшними попытками органами власти, народными депутатами посеяно недоверие протестующих и трудовых коллективов как к власти, так и к руководящим органам комбината. Теперь надо начинать все с начала. Но действовать, как несколько дней назад предлагал премьер-министр Денис Шмыгаль, в кругу трех сторон, в рамках социального диалога", - уверен Волынец.

По его мнению, сейчас нужно приложить еще больше сил для понимания и восстановления доверия.

"Я вижу решение вопроса в поиске компромиссных решений с обеих сторон. При этом сам не собираюсь отстраняться от участия в переговорном процессе", - заявил профсоюзный лидер.

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Напомним, в Кривом Роге уже 11 дней продолжаются забастовки шахтеров. Под землей на данный момент находится более 300 горняков, их жены также готовы присоединиться к акции - перекрыть движение на трассе. В частности, митингуют рабочие шахт "Октябрьская", "Батькивщина", "Терновская", "Гвардейская", которые входят в состав Криворожского железорудного комбината.