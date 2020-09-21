Шахтеры Кривого Рога бастуют уже 20-й день. Под землей остаются 149 человек
Люди требуют выплатить задолженности по зарплате
По состоянию на 21 сентября, в Кривом Роге 20 сутки подряд продолжается подземный протест горняков. Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.
"149 горняков шахт "Октябрьской", "Родины", "Терновской", "Гвардейской" двадцатые сутки продолжают акцию протеста в подземных условиях", - написал Волынец.
По словам председателя профсоюзов, сегодня нужно приложить максимум усилий, чтобы переговоры состоялись.
Напомним, в Кривом Роге продолжаются забастовки шахтеров. В частности, митингуют рабочие шахт "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская", которые входят в состав Криворожского железорудного комбината. Люди требуют выплатить задолженности по зарплате.
Впоследствии Михаил Волынец заявил о усиление давления на шахтеров, бастующих под землей на четырех шахтах Криворожского железорудного комбината.