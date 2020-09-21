Шахтеры Кривого Рога бастуют уже 20-й день. Под землей остаются 149 человек

В Кривом Роге шахтеры протестуют из-за низких зарплат Фото из открытых источников

Люди требуют выплатить задолженности по зарплате

По состоянию на 21 сентября, в Кривом Роге 20 сутки подряд продолжается подземный протест горняков. Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

"149 горняков шахт "Октябрьской", "Родины", "Терновской", "Гвардейской" двадцатые сутки продолжают акцию протеста в подземных условиях", - написал Волынец.

По словам председателя профсоюзов, сегодня нужно приложить максимум усилий, чтобы переговоры состоялись.

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Напомним, в Кривом Роге продолжаются забастовки шахтеров. В частности, митингуют рабочие шахт "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская", которые входят в состав Криворожского железорудного комбината. Люди требуют выплатить задолженности по зарплате.

Впоследствии Михаил Волынец заявил о усиление давления на шахтеров, бастующих под землей на четырех шахтах Криворожского железорудного комбината.