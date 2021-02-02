"Подземная безысходность" в центре Киева: Переход под Европейской площадью превратился в арт-объект

Арт-объект "Подземная безысходность" Фото скриншот с видео

Художники хотят привлечь внимание к тем, кто попал за решетку, отстаивая свои права

Подземный переход под Европейской площадью в Киеве превратился в арт-объект - на его стенах появились изображения тюремных дверей с решетками и прочными замками.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила корреспондент Ирина Манькивская.

Инициатива по художественному оформлению подземного перехода принадлежит украинским и грузинским общественным организациям.

"Есть много людей в мире, которые борются за свои права, отстаивают свою гражданскую позицию, в результате этого попадают в тюрьмы. Собственно, их права хотели защитить художники. Специально приехал из Грузии художник. Его зовут Давид Кухалашвили. Он разрисовывал этот арт-объект", - отметила Ирина Манькивская.

Корреспондент добавила, что работа над художественным оформлением подземного перехода еще не завершена. Открытие арт-объекта запланировано на 8 февраля.

"Назвали арт-объект "Подземная безысходность". Каждый киевлянин может сюда зайти спокойно и через две минуты он выйдет и вернется к спокойной жизни, а сотни заключенных, которые отстаивали гражданские интересы, которые отстаивали свою позицию, так и останутся за решеткой", – сказала Ирина Манькивская.

Напомним, в Бристоле в районе Тоттердаун, вероятно, скандально известный художник Бэнкси оставил рисунок на фасаде здания города. На мурале изображена пожилая женщина в платочке. Она чихает так сильно, что выпадают протезы, а сумочка и палка далеко улетают. Предполагается, что таким образом автор хотел сосредоточиться на абсурдности ситуации с заболеванием COVID-19.

Ранее картину Бэнкси продали на аукционе почти за 10 млн долларов. Уличный художник назвал свой шедевр "Покажите мне Моне".