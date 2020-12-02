Подросток, которого друзья подожгли для соцсетей, рассказал детали инцидента

Пострадавший Владимир Кадр из видео

Товарищи предложили парню выбрать один из двух вариантов: поджог или сто ударов в голову

Двенадцатилетний подросток, которого в Запорожской области сверстники подожгли для видео в соцсети, рассказал детали инцидента. Об этом сообщила волонтер Злата Некрасова в Facebook.

Как отмечается, пострадавший Владимир сейчас лечится с ожогами ног, рук, гениталий и ягодиц. В конце ноября компания товарищей облила парня жидкостью, содержащей более 60 процентов спирта. После этого ребята подожгли школьника спичками.

"Я пошел к друзьям домой на ночевку. Потом мы поиграли интернет-игры и всякое такое. Потом Кирилл вспомнил про самопал, это самодельный алкогольный напиток... Они облили мне штаны. Они хотели сначала немного налить и потушить сразу...",- рассказал Владимир.

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По его словам, друзья предложили выбрать один из двух вариантов: согласиться на поджог или получить 100 ударов по голове. Таким образом, парень согласился на поджог.

"Вообще я не хотел этого. Но они сказали: или сто щелбанов, а у Кирилла щелбаны... это замах с кулака", - признался пострадавший.

Напомним, в конце ноября в Бердянске дети подожгли 12-летнего парня, чтобы сделать "крутое" видео для социальных сетей. "Режиссеры" признались, что надеялись быстро погасить огонь, который, по их планам, не должен был оставить ожогов.