Поднимут "Делфи", а дальше что? – Кацман об отсутствии уголовных дел

Политический эксперт и заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

Проблема относительно затонувших судов касается не только танкера, отметил эксперт

Уголовных дел относительно того, как танкер " Делфи" попал в воды у одесского побережья, нет. Поэтому встает вопрос, что будет после того, как затонувшее судно поднимут.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Гость студии во время обсуждения проблемы с поднятием затонувшего у берегов Одессы танкера "Делфи" отметил, что семь барж дунайского пароходства просто исчезли и их никто не может найти. А на дне Днепра, добавил он, до сих пор находятся 19 затонувших судов, их не могут поднять и они продолжают загрязнять окружающую среду.

"И относительно "Делфи". Президент сказал слова, которые, на мой взгляд, абсолютно самокритично звучат. Он сказал, что ситуация с "Делфи" - это импотенция практически нашей власти... Но импотенцию надо ж исправлять. А как ее исправлять? Поднять ли этот "Делфи" или не поднять, если нет конкретного уголовного дела по тому, как это "Делфи" туда попало, там же нет уголовного дела даже. там произошла перекачка, переброска нефти, не тот экипаж сел, не туда повел... Что можно сделать в такой ситуации? Поднимут "Делфи", а дальше что?"- риторически поинтересовался Владимир Кацман.

Напомним, танкер " Делфи" под флагом Молдовы сел на мель недалеко от Одессы 22 ноября 2019 года. Тогда капитан судна отказывался подать сигнал SOS и эвакуироваться без разрешения судовладельца.

В январе 2020 года Государственная служба морского и речного транспорта Украины завершила расследование по факту аварии танкера-бункеровщика "Делфи" у побережья Одессы и заявила, что основными причинами аварии стали нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, неготовность экипажа действовать в сложных погодных условиях и ограниченное количество на судне топлива.

В феврале этого года капитану танкера "Делфи" сообщили о подозрении. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

18 июля две попытки поднять с мели и поставить на киль аварийный танкер "Делфи" у побережья Одессы оказались безуспешными: оборвался трос одного из двух буксиров. 25 июля операция по поднятию "Делфи" с одесского пляжа снова закончилась обрывом троса.

В то же время 26 июля события вокруг танкера "Делфи" определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Компании-подрядчику судовладельца отказали в продолжении работ, теперь их передали Администрации морских портов Украины и ГСЧС.