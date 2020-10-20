Подготовкой украинских военнослужащих отныне будет заниматься британская миссия Orbital, - посол Великобритании

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс Фото из открытых источников

Действие инструкторской миссии продлили до 2023 года

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что теперь инструкторская миссия Orbital будет осуществлять также военную морскую подготовку украинских военнослужащих. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Большим дополнением теперь является морская поддержка. Это не только строительство кораблей, но и подготовка, которая будет реализована через операцию Orbital. Логично, что мы будем страной-лидером по военной морской подготовке на юге, однако также будем работать с другими странами. Поскольку операция Orbital уже действует, люди хорошо знают ее, доверяют, видели ее послужной список, это правильный механизм для того, чтобы добавить к ней компонент морской подготовки. Это будет главный фокус дополнительной поддержки к 2023 году", - сказала Симмонс.

Кроме этого, посол отметила, что во время визита президента Владимира Зеленского в Великобритании ключевым событием стало подписание Меморандума о намерениях в сфере развития военно-морского потенциала Украины. Она отметила, что корабли, которые Великобритания передаст Украине, могут быть оснащены оружием.

"Этот документ, который, я надеюсь, будет окончательно завершен в следующие несколько недель (потому что мы до сих пор обсуждаем финальные уточнения), касается перестройки портовой инфраструктуры, фактически ремонта портов, а также предоставления кораблей, строительство которых начнется в Соединенном Королевстве и, надеюсь, завершится в Украине. Это означает также передачу британских технологий строительства. Эти лодки могут быть оснащены оружием", - сказала Симмонс.

Новости по теме: Возможный безвиз: Британия направит в Украину ознакомительную делегацию

Также госпожа посол обратила внимание, что в украинско-британском сотрудничестве в сфере безопасности не произойдут изменения после Brexit. По мнению Симмонс, статус Украины как партнера расширенных возможностей НАТО делает более вероятным участие нашей страны в учениях НАТО в будущем.

"Я не ожидаю каких-то изменений в этой сфере. Наши обязательства по безопасности остаются теми же, несмотря на то, являемся мы частью ЕС или нет... Все страны понимают, что у нас есть общая стратегическая цель в сотрудничестве с Украиной и помощи решить конфликт, борьбе с непрямой российской агрессией. Для меня важнее всего то, что я продолжаю работать с делегацией ЕС, Германией и Францией, заинтересованными странами ЕС, которые присутствуют здесь, и я уверена, что это не изменится", - сказала дипломат.

Новости по теме: Зеленский пригласил британцев присоединиться к строительству финансового "Киев-Сити"

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина при поддержке Великобритании планирует построить военно-морские базы в Черном и Азовском морях.