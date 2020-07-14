Под зданием в центре Мехико нашли остатки дворца ацтеков

По информации археологов института, под полом современного здания на глубине трех метров были найдены остатки другого пола из базальтовых плит.

"Учитывая их (плиты, - ред.) характеристики, специалисты установили, что они были частью открытого пространства бывшего дворца Ашаякатля — возможно, двориком", — говорится в сообщении INAH.

Остатки старинного дворца правителя ацтеков Ашаякатля Instituto Nacional de Antropología e Historia

Остатки старинного дворца правителя ацтеков Ашаякатля Instituto Nacional de Antropología e Historia

Сейчас на месте дворца ацтеков в Мехико расположен ломбард, построенный еще в 1755 году.

Справка:

Ашаякатль (имя переводится как "Водяная маска") правил Ацтецькою империей с 1469 до 1481 года. Он является отцом Монтесумы, одного из последних правителей региона.

Главным направлением его походов было расширении государства на запад от долины Мехико.

За правление Ашаякатля построено Большой Солнечный камень, или ацтецький календарь.

В 1518 году на территорию современной Мексики (где также располагалась и империя ацтеков) прибыли завоеватели (конкистадоры) из Испании во главе с Эрнаном Кортесом. В 1521 году конкистадоры завоевали столицу ацтеков — Теночтитлан, а позже уничтожили ее.

Напомним, в прошлом году мексиканские археологи, которые вели раскопки на руинах средневекового ацтекского городка Зультепек-Текоак, на востоке от Мехико, обнаружили кости примерно 550 конкистадоров Кортеса, принесенных в жертву ацтеками.