Под Полтавой жители продолжают страдать от гари и вони, несмотря на обещания председателя ОГА Синегубова о мусороперерабатывающем заводе

Олег Синегубов "Полтавщина"

Несмотря на обещания председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова построить новый мусороперерабатывающий завод жители области продолжают страдать от гари и вони. Об этом говорится в сюжете NewsOne.

3 сентября на Макуховской свалке снова вспыхнул пожар. Дым и пламя заполонили большую часть области. 9 сентября огонь на полигоне еще продолжали тушить. К ликвидации привлекли 37 человек и 14 единиц техники. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Полтавской области. Из-за этого состояние воздуха в некоторых районах города ухудшилось. По словам заместителя городского головы Полтавы Алексея Чепурко, в полицию передали заявление о подозрении поджога.

В ГСЧС отчитываются: пожары на полигонах бытовых отходов на Полтавщине тушат по несколько раз в год. И это действительно проблема. Во время горения мусора выделяются токсичные вещества. К тому же под слоями хлама - взрывоопасный метан. Ядовитые озера с фильтратом на полигоне, которые содержат вредные вещества, вымываются с дождем и попадают в грунтовые воды. Для устранения экологической катастрофы в области крайне необходимо построить мусороперерабатывающий завод. В конце весны глава Полтавской области Олег Синегубов на своей Фейсбук странице написал, что встретился с местными жителями Щербановской ОТГ. И пообещал, что вскоре представит комплексную Программу утилизации твердых бытовых отходов. Однако бесполезно.

Люди снова остались один на один со своими проблемами, а глава области Олег Синегубов и в дальнейшем будет что-то обещать и не выполнять в других селах и городках области.