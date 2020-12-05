Под Киевом фабрика елочных украшений попала в скандал из-за игрушек с логотипом армии России

Елочные украшения с логотипом армии России Facebook / Сергей Савченко

Новогодние шарики с логотипом российской армии увидели посетители фабрики во время экскурсии

На Киевщине Клавдиевская фабрика елочных украшений попала в скандал из-за того, что изготавливала новогодние игрушки с логотипом российской армии. Видео с изготовленными шариками обнародовал экскурсовод Сергей Сваченко в Фейсбук.

После огласки инцидента в сети на него отреагировал исполняющий обязанности главы правления фабрики Павел Гукасов, который принес извинения за изготовление таких украшений. Как сообщил Гукасов в Фейсбук, игрушки увидели посетители предприятия во время экскурсии. А игрушки компания изготавливает из-за того, что не смогла отказаться от рынка РФ.

"Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков", – написал представитель Клавдиевской фабрики.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

По словам Гукасова, все заказы из России шли без его внимания из-за экономического кризиса. "Из-за того, что сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказ подобного формата, начали его выполнение без всякого сомнения. И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа", – говорится в сообщении.

В результате, представитель правления фабрики извинился за инцидент и заявил об уничтожении тиража украшений с логотипом армии РФ, однако и обратился к авторам видео. "Данная конфликтная ситуация дала мне толчок к изменению настроек системы и в дальнейшем все заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль. Хочу выразить благодарность авторам видео на указание проблем в нашей системе приема заказов, но в свою очередь, хочу пожелать им более глубоко вникать в суть вопросов, прежде чем истреблять труд людей и хайповать на недостатках других", – сказал Гукасов.

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