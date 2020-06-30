В мире почти миллиард людей могут остаться без работы из-за коронавируса

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За первое полугодие 2020 года порядка 400 млн человек остались без работы

Порядка 800 миллионов человек в мире могут лишиться работы до конца 2020 года из-за последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в отчете Международной организации труда.

В докладе отмечается, что последствия коронакризиса в первой половине 2020 года превысили все ожидания экспертов. Наихудший сценарий предполагал сокращение 305 млн рабочих мест на полный рабочий день (48-часовая рабочая неделя), а в итоге, эта цифра достигла 400 млн.

В региональном разрезе потери рабочего времени во втором квартале пришлись на: Америку (18,3%), Европу и Центральную Азию (13,9%), Азиатско-Тихоокеанский регион (13,5%), Арабские государства (13,2%) и Африку (12,1%).

Согласно новым прогнозам, ситуация во второй половине 2020 года может развиваться по трем сценариям:

Оптимистичный . Быстрое восстановление деятельности работников, повышение совокупного спроса и создание рабочих мест. При таком сценарии возможна потеря 34 млн рабочих мест.

. Быстрое восстановление деятельности работников, повышение совокупного спроса и создание рабочих мест. При таком сценарии возможна потеря 34 млн рабочих мест. Базовый . Постепенное оживление экономической активности в соответствии с существующими прогнозами, снятие ограничений для работы в офисах и восстановление потребления и инвестиций. Результат - потеря 140 млн штатных рабочих мест.

. Постепенное оживление экономической активности в соответствии с существующими прогнозами, снятие ограничений для работы в офисах и восстановление потребления и инвестиций. Результат - потеря 140 млн штатных рабочих мест. Пессимистичный. Вторая волна коронавируса и возвращение ограничений значительно замедлят восстановление экономик. Будет потеряно 340 млн рабочих мест.

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