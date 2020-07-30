Почти 4 тысячи пострадавших: В Гаагу передали жалобу на РФ относительно нарушений права собственности в Крыму

Сообщение о нарушении подготовили прокуратура АРК и Региональный центр прав человека Прокуратура АР Крым

Это уже второе сообщение о нарушении права собственности, направленное в Международный уголовный суд

Прокуратура АРК и Региональный центр прав человека 27 июля передали в Международный уголовный суд информацию о 3952 лицах, которые пострадали в результате нарушения права собственности в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Как отмечается, всего было идентифицировано 250 человек, у которых снесли недвижимую собственность (192 в АРК и 58 в г. Севастополь). Кроме этого, у 3702 людей российская власть изъяла земельные участки общей площадью как минимум 355 га.

В частности, основными аргументами так называемая "власть" Крыма при обращении пострадавших в суд называла незаконности передачи участков в собственность, отсутствие оригиналов нужных документов в архивах на полуострове, отнесение земель к местам особого режима (после 2014) и "незаконность" разрешений на строительство, выданных украинскими органами.

Однако, по словам юриста Регионального центра прав человека Романа Мартыновского, в большинстве таких случаев оккупационная власть нарушает принципы международного права.

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"Аргумент относительно отсутствия документов в архивах является по сути абсурдным, ведь за их сохранность отвечают государственные органы. А если учесть, что все архивы были захвачены властями РФ, то вполне вероятно, что документы потерялись или были уничтожены во время активной фазы оккупации", - пояснил он.

В связи с этим прокуратура АР Крым начала досудебное расследование по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). После чего собранные в рамках производств доказательства были переданы в суд в Гааге.

К слову, это второе информационное сообщение относительно нарушения права собственности, направленное к МУС. Первое передали в 2017 году. В нем шла речь о системном совершении такого военного преступления. Кроме этого, сведения были отражены в отчетах Офиса прокурора МУС за 2017-2019 годы.

Отмечается, что сейчас Офис прокурора Международного уголовного суда находится на этапе предварительного изучения ситуации на территориях Крыма и Донбасса. Конечной целью этого анализа является открытие полноценного расследования.

Напомним, недавно в Крыму правозащитники заявили, что жителям полуострова, которые выезжают на материковую Украину, российские пограничники вручают под расписку "сообщение" о том, что в повторном выезде им будет отказано.