Почти 400 шахтеров объявили подземный протест: Требуют увеличения зарплат

Забастовка шахтеров Фото из открытых источников

С других предприятий Кривого Рога сообщают о готовности поддержать коллег митингами и объявить "итальянскую забастовку"

Председатель Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец сообщил, что 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Родина" объявили подземный протест в знак солидарности с требованиями 29 горняков "Октябрьской", которые шестые сутки требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда. Об этом он написал в своем Facebook.

"По состоянию на 08:30 в подземном протесте Криворожского железорудного комбината принимают участие 393 работника. Из других предприятий Кривого Рога, региона сообщают о готовности поддержать коллег подземными и наземными митингами, объявить "итальянскую забастовку". Шахта "Терновская" стала в семь утра, администрация не пустила в шахту первую смену – все эти работники говорят, что поддержат коллег протестом на площади возле админздания КЖРК", - отметил председатель профсоюза.

Волынец добавил, что сегодня в Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса Службы гоструда в связи с тем, что у работников предприятий Кривого Рога большие нарекания на работу местной службы Гоструда, их продажность и зависимость от местных работодателей.

"Мы предоставим центральному офису все надлежащие документы – зафиксированные нами случаи, свидетельства нарушений правил техники безопасности охраны труда и прав наемных работников", - подчеркнул он.

Забастовка шахтеров Facebook/Михаил Волынец

Справка:

Итальянская забастовка - вид забастовки, при которой персонал буквально придерживается рабочих и служебных инструкций, норм, при одновременном сохранении их присутствия на рабочих местах, одна из форм протестной борьбы тех, кто работает, против ухудшения трудовых отношений. В ряде случаев, замедление темпа работы возникает из-за того, что четкое выполнение различных норм невозможно, нежелательно, а иногда даже и вредно для общего рабочего потока. Бастующий рабочий может перестать выполнять неформальные обязанности, забрать часть самоотдачи и альтруизма из рабочих задач, начать работать неуклюже.

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Напомним, во Львовской области, по состоянию на 2 сентября, 26 горняков шахты "Надежда" пять суток не выходили на поверхность. Они требовали выплаты своей зарплаты, которую им не платят уже пять месяцев.