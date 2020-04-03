Почти 300 тысяч малозащищенных категорий киевлян получат материальную помощь к Пасхе, - КГГА

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Выплатят одноразовую адресную социальную материальную помощь на текущие счета в банках

300 тысячам киевлян, которые входят в категории "малозащищенные слои", выплатят материальную помощь в размере 300 и 280 гривен по случаю празднования Пасхи.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

Отмечается, что это предусмотрено городской программой "Забота. Навстречу киевлянам".

По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, уже было подписано соответствующее распоряжение № 543.

"Несмотря на ограничительные меры, которые призваны остановить распространение коронавирусной болезни, город продолжает выполнять свои обязанности перед киевлянами. Так, 289 091 киевлянин получит материальную помощь по случаю празднования Пасхи", - пояснила она.

Так, согласно распоряжению, материальную помощь в размере 300 грн предоставят:

неработающим пенсионерам, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, которые потеряли работоспособность;

лицам, которые являются получателями государственной социальной помощи согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью";

лицам, которые являются получателями государственной социальной помощи согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью";

лицам, которые являются получателями социальной пенсии согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении";

лицам, которые являются получателями государственной помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом І типа, острыми или хроническими заболевания почек IV степени, на детей, которые получили тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органов, нуждаются в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность;

лицам, которые являются получателями временной государственной социальной помощи;

неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело право на пенсионную выплату.

в размере 280 грн:

лицам, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг;

неработающим трудоспособным лицам, которые являются получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью І группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

лицам, которые являются получателями ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью І или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения требует постоянного постороннего ухода, на уход за ним.

В КГГА добавили, что выплатят одноразовую адресную социальную материальную помощь на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, которые являются участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина"".

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Также известно, что одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независящим от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего.

Вместе с тем лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере.

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Как сообщалось ранее, в Министерстве социальной политики заявили, что на период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически.