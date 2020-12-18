Почему украинская власть слушается Америку в вопросе покупки вакцины от коронавируса и отказывается от российской "Спутник V"? Мнения украинцев

Российская вакцина от коронавируса Фото из открытых источников

Многие мировые эксперты уже успели заявить, что Украины нет в списке приоритетных стран, которые первыми получат вакцину от коронавируса. И это при том, что украинские власти рассчитывают уже в январе начать вакцинацию граждан. Об этом идет речь в программе "Чуємо кожного" на телеканале "112 Украина".

Украина могла бы пойти более легким и быстрым путем - приобрести вакцину "Спутник V" у России, которая готова нам ее не только продавать, но еще и заключить соглашение о производстве препарата на мощностях украинских заводов. Однако власти упорно отказываются от такого предложения и продолжают ждать вакцину по программе COVAX.

Украинцы называют такое положение дел чистой воды политикой и считают, что в данному случае президент Владимир Зеленский не играет никакой роли, а просто выполняет указания американского посольства.

"Это политика, наверное. Политика и деньги", - считает киевлянин.

"Зеленский в этом не играется роли. Ему как скажет, так и будет. Да. Понятное дело, что решает все американское посольство. Как ему скажут, так и будет", - заявила жительница столицы.

"В Москве заказывать. А так никаких американцев, никаких тех - гнать их в три шеи надо всех, чтобы дали людям жить. А они наоборот душат", - возмущается киевлянка Катерина.

"Америка сказала: "Не бери - и все". Люди погибают. Спасать людей надо", - отметил житель Днепра.

"Это политический момент, что еще могу сказать, что Зеленский совершенно не оправдал наших надежд", - выразил мнение днепрянин.

"Так это уже у всех на устах. Указания кто дает нам? Не мы же сами себе", - уверен Максим из Днепра.

"Пока будут американцы задавать порядок, пока в Украине порядка и не будет", - поддерживает его друг Виктор.

"Надо здоровья людей поддерживать, а не в политику играть", - говорит Светлана из Ивано-Франковска.

"Просто нами руководят, как говорится, как говорят, ..., который руководит нами, и это неправильный путь", - заявил херсонец Павел.

"Как можно вообще не думать о здоровье своей нации?", - удивилась жительница Харькова.

"Я думаю, политика здесь вообще не должна участвовать, в таких вопросах. Это здравоохранение, здесь неважно", - указал харьковчанин Петр.

При этом украинцы считают, что власть не должна отказываться от российской вакцины против коронавируса "Спутник V", так как она может помочь спасти жизни наших граждан.

"Это вакцина, которая спасает людей, а людей надо спасать", - говорит киевлянка Маргарита.

"В России достаточно на высоком уровне находится наука, вирусология в том числе, и этими вакцинами пользуются во всем мире. Если бы был аргумент, что она не прошла полностью клинические какие-то испытания, это был бы юридический вопрос. А отказываться от спасения жизни человека - это, я считаю, что неправильно абсолютно", - поделился своими мыслями житель Киева Владимир.

"Мы все одинаковые, ну хватит политики, честно, ну, нормальная вакцина!" - считает киевлянин Станислав.

"Она дешевле и надежная очень", - указала Татьяна из Киева.

"Решили уничтожить весь район, чтоб политически доказать, что Россия - это враг. Я считаю, что должны брать прививку и уже каждый должен решать, какую он хочет прививку", - отметила жительница Херсона.

"Если она может предотвратить - зачем отказываться тогда, в таком случае? Считаю, нет", - подчеркнула Варвара из Херсона.

"Да нет, конечно. Надо брать", - уверен херсонец Виталий.

"Если вакцина действительно доказана или как они там медики знают, если она будет подтверждена, мне кажется, даже закрою глаза и сделаю вакцину из любой страны", - говорит Виктория из Ивано-Франковска.

"Если она будет - это уже хорошо, это уже неважно, из какой страны, главное, чтобы она была", - указал житель Ивано-Франковска.

"Если есть возможность для здоровья, несмотря на то, что ... Просто сейчас начнут говорить

"Россия ..." но там, я считаю, что там такие же люди, все так же, просто политика", - поделился Павел из Ивано-Франковска.

"Государство во главу угла ставит политику, а не здоровье людей и нации. Поэтому я сторонница того, там, где выгодно и там, где это будет на благо государства и людей, там и надо брать", - пояснила Елизавета из Ивано-Франковск.

"Если есть уже это, и предлагают помощь, то почему не воспользоваться этим? Я думаю, скорее всего, российское будет не таким дорогим, как европейское", - выразила мнение харьковчанка Тая.

"Вакцина нужна однозначно. И поднимать вопрос с точки зрения откуда она пришла - это просто глупо. Человек должен рассматривать в первую очередь свое здоровье и здоровье своих близких и родных", - подчеркнул Вадим из Запорожья.