Почему украинцы отдают предпочтение "Голубым огонькам" и что их отталкивает от "Квартала-95", – мнение политолога

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"Голубые огоньки" не содержат политики, говорит Александр Лазарев

"Квартал-95" как юмористическая программа имеет ярко выраженную политическую окраску, причем избирательную, и когда президентом Украины стал Владимир Зеленский, который не удовлетворяет большинство украинского общества, "Квартал-95" потерял часть своих зрителей.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Александр Лазарев.

Александр Лазарев, комментируя предпочтения украинцев и контент, который они просматривали в новогоднюю ночь, заметил, что смотреть "Голубые огоньки" для многих стало традицией. Эксперт говорит, что не видит в этом ничего плохого, потому что эти программы не являются политизированными.

"Что касается "95 квартала", который также украинский народ любил, любит отчасти, смотрел, смотрит, сейчас он, разумеется, потерял часть своих зрителей из-за того, что президентом стал Владимир Александрович Зеленский, и он не удовлетворяет большую часть украинского общества. И также хотелось бы отметить, что из-за того, что "95 квартал" как сама юмористическая программа имеет ярко выраженный политический окрас, причем избирательный. Если мы посмотрим на то, что было недавно, когда ФЛП, например, протестовали, меня это очень сильно огорчило, когда они начали, например, нагло, насмешливо шутить над теми людьми, которые там стояли на улице, мерзли. Вот эти вещи отталкивают население", - сказал Александр Лазарев.

Как сообщали ранее, более 80% украинцев планировали встретить новый 2021 год дома, в кругу семьи. В то же время почти каждый десятый (9%) надеялся провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

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