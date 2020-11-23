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Почему председатель Конституционного суда Тупицкий избегает допроса?

Глава КСУ Александр Тупицкий Конституционный суд Украины

Государственное бюро расследований уже почти месяц не может допросить главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в рамках уголовного производства по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.

Дело начато после того, как стало известно, что Тупицкий в 2018 г. осуществил куплю-продажу земельного участка, который находится на территории Автономной Республики Крым, переоформив его по законодательству РФ.

Причем этот факт глава КСУ сам подтвердил на брифинге. И хотя достоверно знал, что территория АР Крым в нарушение международного и национального законодательства оккупирована Российской Федерацией и законодательство РФ на территории АР Крым распространено незаконным образом. 

Следствие считает, что, оформляя сделку купли-продажи, Тупицкий таким образом оказал помощь в подрывной деятельности в отношении Украины, что заключается в признании действия законодательства РФ на территории АР Крым, что противоречит положениям Конституции Украины.

В частности, в период временной оккупации РФ Тупицкий, будучи гражданином Украины, назначенный Указом Президента Украины в мае 2013 года судьей Конституционного суда Украины, пренебрегая требованиями Конституции и законов Украины, присягой судьи, имея длительный стаж работы судьей, а потому достоверно зная, в полной мере понимая и осознавая незаконность действий Верховной Рады АР Крым и присоединение территории АР Крым и г. Севастополя в состав РФ, осуществил куплю-продажу земельного участка на территории АР Крым, переоформив его по законодательству РФ, а также, осознавая незаконность своих действий, не отразил это в своей декларации.

Следователи Государственного бюро расследований уже неоднократно вызывали главу КСУ на допрос, но он не появляется, ведь как опытный юрист хорошо понимает, что в его действиях есть состав преступления, и прячется за неприкосновенностью, которая гарантируется судьям Конституционного суда Украины.

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