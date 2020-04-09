По случаю Пасхи "Укрпочта" будет доставлять домой освященные куличи

Заказ можно сделать до 13 апреля включительно

Пасха Фото из открытых источников

"Укрпочта" будет бесплатно доставлять освященные куличи в разные уголки страны, чтобы украинцы смогли провести Пасху в безопасности, не нарушая правил карантина. Об этом написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Имел честь обратиться к предстоятелям Православной Церкви Украины Блаженнейшему Митрополиту Епифанию и Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшему Святославу за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех тех украинцев, кто соблюдает меры карантина и проведет Пасху дома", - написал министр и добавил, что доставка продлится с 13 по 17 апреля.

Как рассказывают в самой "Укрпочте", чтобы сделать заказ, нужно позвонить в контакт-центр по номеру 0 800 300 545 и набрать цифру 9 или заполнить форму на официальном сайте компании. Заказы принимаются до 13 апреля включительно. Украинцам предлагают заказать кекс "Праздничный пасхальный" весом 0,3 кг по 30 гривен или весом 0,45 кг по 50 гривен.

Напомним, накануне Министерство внутренних дел и религиозные конфессии определили формат проведения религиозных праздников в условиях карантина, в частности Пасхи.