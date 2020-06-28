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По случаю Дня Конституции в сторону неподконтрольного Донецка запустили 15-метровый флаг Украины

15-метровый флаг Украины Украинская правда

Подобные мероприятия проводятся уже не впервые

По случаю Дня Конституции волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества выпустили 15-ти метровый флаг в сторону неподконтрольного Донецка. Об этом сообщает штаб ООС

Как отмечается, подобные мероприятия уже неоднократно проводились на территории Донецкой и Луганской областей. Чаще всего акции приуроченные Дню Конституции и Флага Украины.

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"Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной. Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не кинул, давайте совместно бороться за Украину. У нас все получится и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе – и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и в Снежном и в Шахтерске", - рассказал волонтер под псевдо "Оскар".

Как отмечается, уже через несколько часов в соцсетях жители Донецка начали делиться фото и видео с украинским флагом, что пролетал над городом.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ошибся, перечисляя количество регионов Украины в своем праздничном обращении по случаю Дня Конституции.

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