По прибытии из Египта и Албании в дальнейшем не потребуют ПЦР-тест или самоизоляции

"Хорошие новости для тех, кто планирует отдых в Египте или Албании. Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании НЕ НУЖНО проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19.



Ожидаем положительных решений и по другим туристическим маршрутам! А пока путешествуем Украиной", - написал министр.

Напомним, Кабинет министров увеличил показатель заболеваемости с 40 до 55 для стран, которые определяются как государства с распространением коронавируса COVID-19.