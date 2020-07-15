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По прибытии из Египта и Албании в дальнейшем не потребуют ПЦР-тест или самоизоляции

Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Украины

Правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне"

После прибытия туристов из Египта или Албании в Украину теперь не нужно будет делать тест на коронавирус или проходить 14-дневную самоизоляцию. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Тelegram.

"Хорошие новости для тех, кто планирует отдых в Египте или Албании. Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании НЕ НУЖНО проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19.

Ожидаем положительных решений и по другим туристическим маршрутам! А пока путешествуем Украиной", - написал министр.

Напомним, Кабинет министров увеличил показатель заболеваемости с 40 до 55 для стран, которые определяются как государства с распространением коронавируса COVID-19. 

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