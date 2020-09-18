По каким принципам происходит сертификация супермаркетов "АТБ" и почему это важно для клиентов

АТБ

В наши времена приобрести любимые продукты совсем несложно. В продаже сейчас есть все: от свежих отечественных овощей нового урожая до редких экзотических деликатесов. Основными критериями при выборе продуктов для многих жителей нашего города Льва стали качество и безопасность.

Чтобы бесперебойно обеспечивать свежими и здоровыми продуктами своих клиентов, которых на сегодня насчитывается уже почти четыре миллиона, компания "АТБ-Маркет" по европейскому образцу создала сложную многоуровневую систему аудита качества.

Давайте попробуем разобраться, благодаря чему на многочисленные полочки 1154 супермаркетов лидера отечественного ритейла в 24 областях Украины, включая и Львовскую, попадает исключительно качественная продукция.

АТБ

Начнем с того, что супермаркеты крупнейшей украинской торговой сети еще с 2017 года проходят сертификацию на соответствие общепризнанному международному стандарту ISO 22000:2005. Во многих развитых странах мира наличие такого документа считают своеобразным знаком качества и гарантией безопасности продуктов питания. Основывается данный стандарт на принципах Hazard Analysis and Critical Control Points (анализ рисков и критические точки контроля). Специалисты тщательно отслеживают путь того или иного пищевого продукта: сырье, соблюдение технологий во время производства, выполнение условий хранения и транспортировки. Поэтому клиент может быть уверенным в качестве такого товара. К началу текущего года было сертифицировано уже более пятисот магазинов крупнейшей национальной торговой сети.

АТБ

Также с лета 2020 года супермаркеты "АТБ" проходят так называемый ресертификационный аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Проводит его независимый международный орган по сертификации – "Quality Austria". Проверяют соответствие новой версии международного стандарта ISO 22000:2018. Такие документы повторно получили уже 502 магазины "АТБ". Еще 130 дискаунтеров крупнейшей по многим показателям торговой сети страны эту строгую проверку пройдут впервые. Таким образом, до конца текущего года будет сертифицировано по международному стандарту ISO 22000:2018 Более половины магазинов "АТБ".

АТБ

Ассортимент каждого из супермаркетов "АТБ", в том числе и работающих во Львове, уже более 3,5 тыс. наименований. То, что тот или иной продукт есть в ассортименте сети "АТБ" – многолетнего лидера отечественной отрасли ритейла – можно считать подтверждением его гарантированного качества, безопасности и соответствия самым высоким международным стандартам.

Действительно, эта система очень сложная, требует огромных усилий, внимания и ресурсов. Она позволяет прогнозировать, учитывать, оценивать, предупреждать и сводить к нулю любые возможные риски для продукта.

Параллельно с тем качество и безопасность тысяч наименований продуктов питания и товаров первой необходимости в "АТБ" тщательно отслеживает собственный отдел контроля – причем делает это не менее строго, чем зарубежные аудиторы. Постоянно проводят проверки качества: ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые. Также в любой момент может быть назначен незапланированную проверку, если в этом возникнет потребность.

АТБ

Каждый месяц с полочек различных магазинов торговой сети специалисты снимают более тысячи наименований различных товаров, которые отправляют на экспертизу. В лабораториях эксперты анализируют химические, физические, органолептические показатели продукта. Проверяют практически все характеристики – от содержания запрещенных пищевых добавок до вкусовых качеств. К реализации в дискаунтерах сети "АТБ" допускают только проверенные и безопасные продукты.

Такой современный, смелый и системный подход позволяет стопроцентно быть уверенным в свежести и безопасности любого продукта в "АТБ", в том числе и в нашем Львове.