По иску Портнова ОАСК запретил проводить мероприятия в честь ряда украинских деятелей

Андрей Портнов Фото из открытых источников

Окружной админсуд Киева запретил Киевской городской госадминистрации отмечать годовщины дней рождений ряда украинских деятелей. Иск по делу подал юрист Андрей Портнов.

Об этом говорится в решении суда, передает Следствие.Инфо.

Запрет касается празднования памятных дат и юбилеев восьми исторических деятелей:

полковника армии Украинского государства Ивана Полтавца-Остряницы;

полковника Украинской повстанческой армии Василия Левковича;

полковника УПА Василия Сидора;

полковника УПА Василия Галасы;

писателя и журналиста Власа Самчука;

писателя и политика Юрия Липы;

украинского ученого и редактора "Энциклопедии украиноведения" Владимира Кубийовича;

главы Провода Организации украинских националистов Андрея Мельника.

В иске Портнов отметил, что Юрий Липа якобы "известный своими антисемитскими высказываниями и призывами", а среди прочих упомянутых деятелей есть и те, что якобы "тесно сотрудничали с немецкими нацистами". Юрист также сослался на закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики.