По иску Портнова ОАСК запретил проводить мероприятия в честь ряда украинских деятелей
Окружной админсуд Киева запретил Киевской городской госадминистрации отмечать годовщины дней рождений ряда украинских деятелей. Иск по делу подал юрист Андрей Портнов.
Об этом говорится в решении суда, передает Следствие.Инфо.
Запрет касается празднования памятных дат и юбилеев восьми исторических деятелей:
- полковника армии Украинского государства Ивана Полтавца-Остряницы;
- полковника Украинской повстанческой армии Василия Левковича;
- полковника УПА Василия Сидора;
- полковника УПА Василия Галасы;
- писателя и журналиста Власа Самчука;
- писателя и политика Юрия Липы;
- украинского ученого и редактора "Энциклопедии украиноведения" Владимира Кубийовича;
- главы Провода Организации украинских националистов Андрея Мельника.
В иске Портнов отметил, что Юрий Липа якобы "известный своими антисемитскими высказываниями и призывами", а среди прочих упомянутых деятелей есть и те, что якобы "тесно сотрудничали с немецкими нацистами". Юрист также сослался на закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики.
В КГГА отметили, что решение о праздновании памятных дат и юбилеев этих исторических деятелей было направлено на развитие исторического сознания украинцев и сохранение национальной памяти. Также в ведомстве отметили, что выбирали памятные даты, отталкиваясь от списка, который есть в украинском институте национальной памяти.