По 120 тыс грн за лучшее ВНО: Зеленский назвал условие получения стипендии
По результатам ВНО будут выплачивать 250 стипендий
Президент Владимир Зеленский заявил, что лучшие участники внешнего независимого оценивания (ВНО) будут получать ежемесячно стипендию в размере 10 тыс. грн только при условии, что они будут учиться в украинских заведениях высшего образования. Об этом сообщает Офис президента.
По словам Зеленского, в соответствии с результатами ВНО будет предусмотрено 250 стипендий для 10 учеников из каждого региона Украины при условии, что ребенок выбирает и учится в украинском вузе.
"Ежегодно будет определяться топ-10 лучших учеников каждой области по результатам ВНО. Каждый из этих учеников будет получать стипендию – 10 тысяч гривен ежемесячно. То есть всего 120 тысяч за год каждый", – уточнил президент.
Кроме этого, предусмотрены премии для победителей всеукраинских ученических олимпиад в виде разовой выплаты в размере 20 тыс. грн каждому и победителям международных олимпиад – по 100 тыс. гривен.
Как отметил глава государства, ежегодно будут выделяться президентские гранты для получения высшего образования за рубежом – в вузах США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи и др.
"Обязательное условие: после получения диплома – возвращение в Украину и работа на государственной службе в течение трех лет", – заявил президент.
Напомним, в этом году регистрация для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 1 февраля до 5 марта.