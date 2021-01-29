По 120 тыс грн за лучшее ВНО: Зеленский назвал условие получения стипендии

Владимир Зеленский Офис президента

По результатам ВНО будут выплачивать 250 стипендий

Президент Владимир Зеленский заявил, что лучшие участники внешнего независимого оценивания (ВНО) будут получать ежемесячно стипендию в размере 10 тыс. грн только при условии, что они будут учиться в украинских заведениях высшего образования. Об этом сообщает Офис президента.

По словам Зеленского, в соответствии с результатами ВНО будет предусмотрено 250 стипендий для 10 учеников из каждого региона Украины при условии, что ребенок выбирает и учится в украинском вузе.

"Ежегодно будет определяться топ-10 лучших учеников каждой области по результатам ВНО. Каждый из этих учеников будет получать стипендию – 10 тысяч гривен ежемесячно. То есть всего 120 тысяч за год каждый", – уточнил президент.

Кроме этого, предусмотрены премии для победителей всеукраинских ученических олимпиад в виде разовой выплаты в размере 20 тыс. грн каждому и победителям международных олимпиад – по 100 тыс. гривен.

Как отметил глава государства, ежегодно будут выделяться президентские гранты для получения высшего образования за рубежом – в вузах США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи и др.

"Обязательное условие: после получения диплома – возвращение в Украину и работа на государственной службе в течение трех лет", – заявил президент.

Напомним, в этом году регистрация для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 1 февраля до 5 марта.