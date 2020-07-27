Платные камеры СИЗО: Малюська назвал цену самого дорогого сертификата

Министр юстиции Украины Денис Малюська Фото из открытых источников

В первые часы запуска продаж сертификатов было приобретено 4 таких

Самый дорогой сертификат за месяц пребывания в платной камере СИЗО стоит 12 тысяч гривен, и это камеры в Киевском СИЗО. Об этом в эфире канала 1+1" сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Услуга уже популярна, уже покупают. Как минимум 4 сертификаты были приобретены в первые часы после запуска услуги, и уже 28 тысяч гривен у нас на счетах. (Стоимость сертификата – ред.) зависит от города, потому что там есть опции: можно выбрать срок – день, неделю, месяц и место расположения следственного изолятора, и это стоит от 1000 до 12000 гривен. Киевский СИЗО – это 12 тысяч гривен. Кстати, 2 сертификата приобретены именно по 12 тысяч гривен. Это за месяц пребывания", - проинформировал Малюська.

По его словам, предсказать спрос на подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах невозможно.

"Мы убрали необходимость указывать точные даты пребывания в СИЗО, а онлайн-оплата уже и так существовала. На почту к вам приходит документ, оформленный визуально с фото платных камер в СИЗО. Сколько бы мы не получили за них – это будут те средства, которые мы заработаем, чтобы навести порядок в СИЗО и перестать удерживать людей там в ужасных условиях", - подчеркнул Малюська.

Отвечая на вопрос, министр уточнил, что он далек от мысли, что реальные чиновники будут пользоваться такими сертификатами.

"Существуют правила дальнейшей судьбы подарков, которые поступают чиновникам, и в частности, частью этого правила является то, что любые подарки, от которых невозможно отказаться, потому что он, например, поступил по почте, он передается работодателю, то есть организации, где работает чиновник. Соответственно, никаких элементов коррупции - при условии соблюдения законодательства чиновниками - не произойдет, с одной стороны. С другой - мы получим средства в качестве благотворительной помощи и сможем отремонтировать безвозмездные камеры в следственных изоляторах", - уточнил он.

Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщил о старте продаж подарочных сертификатов на проживание в платных камерах СИЗО.