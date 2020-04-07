Платежки украинцев пополнятся еще одной комуслугой

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Оплата новой услуги будет осуществляться поквартально

В платежках киевлян за апрель появится отдельная строка по взносам за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды, а впоследствии такие изменения введут во всех городах Украины. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

Как отмечается, оплата этой услуги будет осуществляться поквартально, а за обслуживание счетчиков будут начислять в среднем 30 гривен за 3 месяца.

КП "Киевтеплоэнерго"

В частности, размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением КГГА от 24.12.2019 № 2244. Начисления вводятся для более 9,6 тысяч домов Киева, однако нововведение не будет касаться индивидуальных приборов учета в квартирах киевлян.

Вместе с тем в "Киевтеплоэнерго" отметили, что стоимость этой услуги была удалена из тарифа на отопление и горячую воду согласно закону о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения.

Напомним, недавно в Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что уровень расчетов украинцев за потребленные коммунальные услуги улучшился. В частности, уровень расчетов за тепловую энергию увеличился на 13%.